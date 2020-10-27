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حدث في 8 ساعات| السيسي يبحث مع "البرهان" تطورات سد النهضة.. وإعلان آخر موعد لتركيب العداد الكودي

06:39 م الثلاثاء 27 أكتوبر 2020
حدث في 8 ساعات| السيسي يبحث مع "البرهان" تطورات سد النهضة.. وإعلان آخر موعد لتركيب العداد الكودي

حدث في 8 ساعات

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها، استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، وإعلان وزارة الكهرباء، آخر موعد لتركيب العدادات الكودية بدلًا من الممارسة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السودان البرهان السيسي الإسكان التموين محافظ القاهرة تذنيب طفلة المصروفات الدراسية

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