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رئيس "المركزي للمحاسبات" يقدم التهنئة للمستشار عبدالوهاب عبدالرزاق

01:55 ص الثلاثاء 27 أكتوبر 2020
رئيس "المركزي للمحاسبات" يقدم التهنئة للمستشار عبدالوهاب عبدالرزاق

رئيس مجلس الشيوخ يستقبل المستشار هشام بدوي

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لتقديم التهنئة بمناسبة انتخاب الأخير رئيسًا للغرفة التشريعية الثانية.

يأتي ذلك في إطار استقبال عبدالرازق، لعدد من المسئولين التنفيذيين لتقديم التهنئة، حيث استقبل في وقت سابق صباح اليوم الاثنين، وفدًا من الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية، برئاسة السفير محمد الربيعيي أمين عام الوحدة، في حضور النائب يسري المغازي عضو مجلس النواب.

يشار إلى أن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق فاز برئاسة مجلس الشيوخ، خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس، حيث أسفرت نتيجة الانتخابات عن فوزه برئاسة المجلس بعدد أصوات 287 صوتًا.​

مجلس الشيوخ الجهاز المركزي للمحاسبات هشام بدوي عبدالوهاب عبدالرازق

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