الآثار تضيء أهرامات الجيزة بـ"السماوي" احتفالًا بذكرى إنشاء الأمم المتحدة

الآثار تضيء أهرامات الجيزة بـالسماوي احتفالًا بذكر

(مصراوي):

أضاءت وزارة السياحة والآثار، أهرامات الجيزة وأبو الهول باللون الأزرق السماوي، مساء اليوم السبت، في إطار الاحتفال بالذكرى الـ75 على إنشاء منظمة الأمم المتحدة.

صرح بذلك أشرف محي الدين مدير عام منطقة أهرامات الجيزة، مشيرًا إلى دور مصر المحوري والنشط كعضو مؤسس في الأمم المتحدة.