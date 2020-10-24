عمليات "مستقبل وطن" بالمنيا: ارتفاع معدل الإقبال على مراكز التصويت بانتخابات النواب

(مصراوي):

رصدت غرفة عمليات حزب "مستقبل وطن" بمحافظة المنيا، برئاسة النائب زين الإطناوي أمين تنظيم الحزب بالمحافظة، وبإشراف وليد عبدالقوي أمين مساعد أمانة التنظيم بالمحافظة، ارتفاع نسب إقبال المواطنين على التصويت بكافة شرائحهم على اللجان الانتخابية بكافة الدوائر البالغ عددها 6 دوائر لانتخاب 30 مرشحًا بالمحافظة.

وقالت الغرفة، إن الدوائر تشهد منافسة بين 14 مرشحًا بنظام القوائم، و16 مرشحًا بالنظام الفردي، ويتنافس على المقاعد الفردية 170 مرشحًا بينهم 15 عن حزب مستقبل وطن، في عدد 5 دوائر بعد تأجيل الانتخابات بالدائرة السادسة على المقعد الفردي ومقرها ديرمواس للفوز بعدد 15 مقعدًا.

وتضم محافظة المنيا 511 مركزًا انتخابيًا، موزعين على (1099) لجنة فرعية، لاستقبال 3 ملايين و482 ألف و424 ناخبًا، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.