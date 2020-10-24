طفرة هائلة في الطرق.. رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير محاور السادس من أكتوبر



كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ومسؤولو وزارة الإسكان، مشروعات تطوير الطرق والمحاور بمدينة السادس من أكتوبر.



وأشاد مدبولي بالطفرة الهائلة في الطرق بالمدينة؛ خصوصًا مع انتهاء هذه المشروعات بمجملها، مؤكدًا أنها تسهم في تسهيل نقل المواطنين والبضائع، وكذا توفير الوقت والوقود المستهلك، فضلًا عن كون الطرق هي شرايين لتحقيق التنمية.



وقال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: في إطار حرص وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تطوير المدن الجديدة، حازت مدينة السادس من أكتوبر على العديد من المشروعات القومية؛ ومنها الدائري الأوسطي الذي يبلغ طوله 30كم بالمدينة، ويهدف إلى تطوير الطريق الدائري الأوسطي في نطاق الفاصل السكني الصناعي بمدينة السادس من أكتوبر؛ ليصبح بعرض يتراوح من 56 مترا وحتى 82 مترا، بدلاً من 30 مترًا، وذلك ليكون بعدد 4 حارات رئيسية وحارتَي خدمة.



وأشار الدكتور عاصم الجزار إلى أن الطريق الدائري الأوسطي يتكون من قطاعين؛ القطاع الأول يمتد من تقاطع طريق الواحات حتى طريق الفيوم ويهدف إلى تطوير وتوسعة وإنشاء طريق رئيسي وداعم للاتجاهين ويبلغ طوله 16 كيلومترًا بعرض 82 مترًا كل اتجاه يتكون من رئيسي و شاحنات، بينما يمتد القطاع الثاني من تقاطع طريق الواحات حتى نهاية "كردون" المدينة مع الحزام الأخضر، ويهدف إلى تطوير الطريق الدائري الأوسطي في نطاق الفاصل السكني الصناعي بمدينة السادس من أكتوبر، ويبلغ طوله 14كم والعرض يتراوح من 56 مترًا وحتى 82 مترًا بدلاً من 30 مترًا، وذلك ليكون بعدد 4 حارات رئيسة وحارتي خدمة.



وأضاف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أن طريق داعم الفيوم، الذي يمتد من تقاطع طريق الواحات مع طريق الفيوم حتى تقاطع الأوسطي مع طريق الفيوم بطول 11 كيلومترًا وبعرض 14.75م، ويتكون من ثلاث حارات مرورية بعرض 3.75 م في اتجاه المدينة، ويهدف إلى تخفيف الضغط المروري على طريق الفيوم، عن طريق إنشاء طريق خدمة لفصل مداخل مدينة 6 أكتوبر عن طريق الفيوم، مشيرًا إلى أن قيمة تنفيذ الدائري الأوسطي بقطاعيه؛ الأول والثاني وداعم الفيوم بلغت 2 مليار و418 مليون جنيه.



وتطرق وزير الإسكان إلى شرح امتداد ومكونات طريق الواحات، مشيرًا إلى أنه يمتد من طريق الفيوم حتى مدينة أكتوبر الجديدة، ويبلغ طوله نحو 30 كم بعدد 4 حارات رئيسية وعدد 3 حارات داعمة لكل اتجاه، ويهدف إلى تطوير الطريق الرئيس وتنفيذ طريق داعم 3 حارات بعرض 16.75م، مع استيعاب مسار BRT ورفع الكفاءة المرورية لطريق الواحات، عن طريق إنشاء طريق داعم على جانبي طريق الواحات الرئيسي يتسع لثلاث حارات مرورية لكل اتجاه بدءًا من التقاطع مع طريق الجيزة- الفيوم حتى التقاطع مع مسار الطريق الدائري لمدينة أكتوبر مع حل نقاط الاختناقات المرورية على الطريق بعدة أعمال صناعية، بالإضافة إلى رفع كفاءة عروض الحارات القائمة بالاتجاهات الرئيسة، وبلغت قيمة تنفيذه 2 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من طريق الواحات خلال شهر فبراير المقبل.



وأطلع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيسَ الوزراء على مشروع محور الكفراوي، لافتًا إلى أنه طريق يربط بين ميدان الحصري وميدان فودافون، مرورًا بالأحياء السكنية من الأول إلى السادس، ويعتبر شريانًا رئيسًا لهذه الأحياء؛ حيث تم زيادة الحارات الرئيسة من 2 إلى 3 حارات، وإضافة أرصفة للمشاة وأصحاب الهمم، وإضافة مناطق انتظار بجانب الطريق لتيسير السيولة المرورية بحارات الخدمة، وأيضًا الاهتمام بالمزروعات بالجزيرة الوسطى لإضافة الشكل الجمالي بالطريق، وبلغت قيمة تنفيذه 166مليون جنيه.



وفي ما يتعلق بالموقف الإقليمي، أشار المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز المدينة، إلى أنه يقع بالفاصل السكني الصناعي ويخدم الأقاليم عن طريق الدائري الأوسطي، وتم تنفيذه على مساحة قدرها 62 ألف م2، بتكلفة إنشائية بلغت قيمتها 103,5 مليون جنيه، ويتكون من مبنى إداري، ومركز تجاري، وكافتيريا، ومظلة انتظار أشخاص، ومنطقة انتظار أتوبيس، ومنطقة انتظار سيارات ملاكي، ومنطقة انتظار مينى باص داخلي، ومنطقة انتظار مينى باص بين المحافظات، ومركز خدمة سيارات، ومسجد، بخلاف غرف أمن وحراسة واستراحة سائقين ومكاتب حجز تذاكر، ويهدف إلى تخفيف الضغط المروري على المحاور الرئيسة بالمدينة.