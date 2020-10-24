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وزير القوى العاملة يسلم 58 عقد عمل لذوي القدرات الخاصة

04:00 م السبت 24 أكتوبر 2020
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كتب - يوسف عفيفي:

سلم محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم السبت، بديوان عام الوزارة، 58 عقد عمل لذوي القدرات الخاصة بـ 4 شركات بالقطاع الخاص.

وبحسب بيان، اطمأن الوزير بنفسه على المرتبات، بحيث تكون في الحد الأدنى للأجور، وذلك في إطار مبادرة القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير حياة كريمة لهذه الفئة، واهتمام الوزارة بهذه الفئة على مستوى مديريات القوي العاملة علي مستوى 27 بمحافظة، استيفاء نسبة الـ 5% المقررة لهم، وذلك بحضور محمد طه مدير مديرية القوى العاملة بالقاهرة وبعض القيادات، وممثلي بعض شركات القطاع الخاص.

وقال الوزير، إن الدولة تضع أبناءها من ذوي القدرات الخاصة نصب أعينها، خاصة بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي 2018 عامًا لذوي القدرات الخاصة، موضحا أن وزارة القوى العاملة دشنت مبادرة "مصر بكم أجمل" لبذل مزيد من الجهد، لتقديم العناية والرعاية اللازمتين لذوي القدرات الخاصة، مؤكدا أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بهذه الفئة إيماناً بدورهم الفعال فى كل مناحي الحياة، وأنهم أشخاص طبيعيين يتمتعون بكافة الحقوق داخل مجتمع العمل والمجتمع المصري بأكمله، لافتا إلى استمرار الوزارة منذ هذا التاريخ بالاهتمام برعاية هذه الفئة، وتفعيل مبادرات أكثر لإعطائهم حقوقهم.

وزير القوى العاملة محمد سعفان عقود عمل ذوي القدرات الخاصة شركات بالقطاع الخاص

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