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48 ساعة وتنتهي التقلبات.. الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار ودرجات الحرارة

01:37 م السبت 24 أكتوبر 2020
48 ساعة وتنتهي التقلبات.. الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار ودرجات الحرارة

سقوط الأمطار

كتب- محمد عبدالناصر:

قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي بدأت الثلاثاء الماضي أثرت على العديد من المدن في السواحل الشمالية والغربية، وأنه فرص سقوط الأمطار مستمرة خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وأضاف الخبراء أن فترة التقلبات الجوية تنتهى غدا الأحد، لكن يوجد فرص سقوط أمطار خفيفة غير مؤثرة على بعض المناطق من القاهرة، وتكون متوسطة رعدية أحيانا على الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية خاصة دمياط والإسماعيلية وبورسعيد والسويس.

وتابع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تتراوح على القاهرة بين 26 و 27 درجة وخلال فترات الليل تصل لـ19 درجة، والسواحل الشمالية من 25 إلى 26 دجرة، كما تتراوح على المناطق الجنوبية بين 29 حتى 31 درجة.

وأشار الخبراء إلى أننا مازلنا في فصل الخريف، الذي يتميز بأنه أجمل فصول العام من حيث درجات الحرارة، ولكن يتخلله بعض من حالات عدم الاستقرار، التي تسبب سقوط أمطار.

وأوضح الخبراء أنه بداية من يوم الاثنين تستقر حالة الطقس، حيث تنعدم فرص سقوط الأمطار ويكون الجو معتدل على أغلب الأماكن، مائل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ويستمر على هذا النحو حتى نهاية الأسبوع.

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