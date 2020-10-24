بسبب الإساءة للكويت.. إقالة معاون وزير القوى العاملة وإحالته للتحقيق

كتب- يوسف عفيفي:

أصدرت وزارة القوى العاملة بيانا، استنكرت ورفضت فيه كلياً ما صدر من أحد مسئولي الوزارة من الإساءة بحق دولة الكويت الشقيقة ورموزها، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي الشخصي "الفيسبوك".

وشددت الوزارة في بيانها، على أنها اتخذت الإجراءات القانونية على الفور بحق المسئول عن هذه الإساءة، مؤكدة على أن ما صدر منه عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعتبر تجاوزا وإخلالاً، ولا يمت من قريب أو بعيد بصلة للحكومة المصرية، حيث إن ما صدر من هذا المسئول جاء من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت الوزارة في بيانها عن أنها قامت بإقالة معاون وزير القوى العاملة من منصبه، فضلا عن إحالته إلى التحقيق فوراً أمام لجنة قانونية على مستوى عال للتحقيق في الموضوع، وإصدار قرار بإيقافه عن العمل فترة التحقيق.

وأكدت الوزارة في ختام بيانها، حرصها على العلاقة الوطيدة والقوية بين مصر ودولة الكويت شعباً ودولةً لاسيما على ضوء اشتراك مواطني البلديّن في نضالات مشتركة امتزجت فيها دماؤهم الذكية تضامناً مع بعضهما البعض، وأن هذه العلاقات تتمتع باهتمام الجانبين وتحظى بحرصهم المتبادل على تنميتها إلى آفاق أرحب بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبيّن.