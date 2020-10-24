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وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني لشهادات القراءات.. ونسبة نجاح إجازة التجويد 85%

11:13 ص السبت 24 أكتوبر 2020
وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني لشهادات القراءات.. ونسبة نجاح إجازة التجويد 85%

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني لشهادات القرا

كتب - محمود مصطفى:

اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم السبت، نتيجة الدور الثاني لشهادات القراءات (التجويد - العالية – التخصص) لمعاهد القراءات، للعام الدراسي1440/ 1441هـ 2019/2020م.

وبلغت نسبة النجاح لشهادة إجازة التجويد 85.19%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 492 طالبًا وطالبة، بينما بلغت نسبة النجاح العامة لشهادة عالية القراءات 31.41%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 1598 طالبًا وطالبة.

وبلغت نسبة النجاح العامة لشهادة تخصص القراءات 28.26%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان، وعددهم 1175 طالبًا وطالبة.

ووجه وكيل الأزهر التهنئة للناجحين والناجحات متمنيًا لهم دوام الرفعة والمزيد من التفوق والنجاح.

محمد الضويني نتيجة الدور الثاني لشهادات القراءات إجازة التجويد

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