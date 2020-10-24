وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني لشهادات القراءات.. ونسبة نجاح إجازة التجويد 85%
كتب - محمود مصطفى:
اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم السبت، نتيجة الدور الثاني لشهادات القراءات (التجويد - العالية – التخصص) لمعاهد القراءات، للعام الدراسي1440/ 1441هـ 2019/2020م.
وبلغت نسبة النجاح لشهادة إجازة التجويد 85.19%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 492 طالبًا وطالبة، بينما بلغت نسبة النجاح العامة لشهادة عالية القراءات 31.41%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 1598 طالبًا وطالبة.
وبلغت نسبة النجاح العامة لشهادة تخصص القراءات 28.26%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان، وعددهم 1175 طالبًا وطالبة.
ووجه وكيل الأزهر التهنئة للناجحين والناجحات متمنيًا لهم دوام الرفعة والمزيد من التفوق والنجاح.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
106230
عدد المصابين
-
98713
عدد المتعافين
-
6176
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
41992013
عدد المصابين
-
31184544
عدد المتعافين
-
1142731
عدد الوفيات
إعلان