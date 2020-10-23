"طوارئ".. الصحة تعلن خطة التأمين الطبي لمهرجان الجونة

كتب- أحمد جمعة:

أعلن الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، استعدادات الوزارة لتأمين ضيوف مهرجان الحومة السينمائي في نسخته الرابعة.

وأوضح "مجاهد" في تصريحات صحفية، من داخل مهرجان الجونة، اليوم الجمعة، أن الوزيرة الدكتورة هالة زايد، وجهت برفع درجة الاستعداد في مستشفيات محافظة البحر الأحمر إلى الدرجة القصوى، كما وجهت بتواجد سيارات المبادرات الرئاسية المختلفة لخدمة الحضور.

وكشفت "مجاهد" عن تمركز 10 سيارات إسعاف في محيط المهرجان، بالإضافة إلى تواجد سيارة إسعاف ذاتية التعقيم، تحسبا للاشتباه في إصابة أي من الحضور بفيروس كورونا، مضيفا أنه تم تزويد المهرجان ب17 كشك طبي لتقديم خدمات قياس الضغط والحرارة والسكر، إلى جانب الإجابة على الاستفسارات المختلفة.

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