أسبوع القاهرة للمياه يختتم فعالياته بتكريم اللجنة المنظمة

كتب - أحمد مسعد:

انتهت فعاليات حفل ختام أسبوع القاهرة للمياه 2020 في نسخته الثالثة، بحضور الوزراء والعلماء والخبراء والمشاركين من مختلف دول العالم، وشهد حفل الختام تقديم عرض لكورال الأطفال التابع لمركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية.

وقالت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، إنه تم استعراض مجمل الفعاليات والأنشطة والإنجازات التي تحققت على مدار الأسبوع والتي تسهم في خدمة الشأن المائي بالداخل والخارج، وتم عرض فيلم وثائقي قصير حول المسابقة القومية للحفاظ على المياه.

وأكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أن أسبوع القاهرة للمياه 2020 ، كان بمثابة تحدى فى ظل جائحة كورونا، حيث تكاتفت جهود القائمين على هذا الأسبوع العالمي، الأمر الذي حقق إنجازاً ملموساً، أكثر مما كان متوقعاً فى ظل هذه الظروف التي حتمت على الجميع اتخاذ كافة التدابير الإحترازية لأمن وأمان كافة المشاركين في تلك التظاهرة ،حيث كان فريق العمل على قدر المسئولية، في ظل تكاتف جهود القيادات التى عملت وتعمل ليلا ونهارا لإنجاح المشروعات التى تقوم بها الوزارة.

ووجه الدكتور عبد العاطي الشكر لفريق العلماء المتعاونين مع الوزارة، والوزراء والسفراء المشاركين وكل من شارك فى فعاليات الأسبوع.

وأشار عبد العاطي إلى أن أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الرابعة العام القادم سياخذ فى الاعتبار الزيادة السكانية كأحد أهم المؤثرات فى قطاع المياه.

وقام السفير كرستيان بريجير رئيس بعثة الاتحاد الأوربي في مصر بإلقاء كلمة الختام والتي أكد فيها على أهمية المضي قدما في تنفيذ هذا الحدث الكبير لتبادل الرؤى والمشاركات والاستفادة من التجارب والخبرات المتنوعة في هذا الصدد وتعزيز سبل التعاون بين مختلف الجهات المعنية بالشأن المائي على كافة المستويات القومية والإقليمية والدولية لخدمة قضايا الأمن المائي والتنمية المستدامة .

وتضمنت فعاليات الاحتفالية الختامية لأسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثالثة 2020 تكريم أعضاء اللجنة العلمية المنظمة لهذه التظاهرة العالمية، وتكريم الفائزين في فعاليات كأس الشهيد زكريا كمال لسباقات المراكب الشراعية، من مختلف نوادى اليخوت - والذى أقيم على هامش الأسبوع، فضلاً عن تكريم بعض القيادات الرسمية بوزارة الموارد المائية والري، إلى جانب تكريم الفائزين في مسابقة أفضل مشاريع التخرج وشملت أفضل 5 مشروعات على مستوى الجامعات المصرية، علاوة على تكريم الفائزين في مسابقة شرح رسائل الماجستير والدكتوراة فى مدة 3 دقائق، بالإضافة إلى تكريم موظفي وزارة الموارد المائية والري الحاصلين على درجتى الدكتوراه والماجستير خلال العام 2019/2020، وأخيراً تكريم وتقدير للموظف المتميز بوزارة الموارد المائية والري.