أعمدة الإنارة وأسلاك الكهرباء.. توجيهات من التعليم للمدارس للتعامل مع الأمطار

كتب- أسامة علي:

قال مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة أصدرت تعليمات مشددة للمديريات التعليمية، استعدادا لسقوط الأمطار المتوقعة ببعض المحافظات.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تتعرض البلاد لحالة من التقلبات الجوية، مما يؤدي إلى سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة، على مدار الأيام المقبلة.

وأضاف المصدر لمصراوي، أن الوزارة وجهت باتخاذ الإجراءات اللازمة حرصا على سلامة الطلاب، عند سقوط الأمطار، مشددة على ضرورة توعية التلاميذ وإحكام غلق النوافذ في الفصول وعدم تواجد الطلاب في أماكن مرتفعة.

كما وجهت الوزارة، بضرورة الابتعاد عن أماكن تجمع المياه في مناطق سقوط الأمطار وخروجهم ونزولهم من الطوابق العلوية بشكل منتظم، والابتعاد عن أسلاك الكهرباء وأعمدة الإنارة.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أنه لا يوجد قرار بإغلاق المدارس بسبب الطقس وتستمر الدراسة بشكل طبيعي.

وأضاف شوقي في تصريحات له على صفحته الشخصية على فيسبوك، أن هذا القرار من اختصاص المحافظين حسب الحالة في كل محافظة على حدة.