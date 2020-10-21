أكثر الكلمات إنتشاراً

الزمالك والرجاء العام الدراسي الجديد فتاة المعادي البحث عن أكثم الطقس أسعار الذهب إيقاف مرتضى منصور التصالح في مخالفات البناء سد النهضة الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا

ننشر إجراءات ومواعيد استلام شقق الدفعة الثانية من سكن مصر (صور)

05:30 ص الأربعاء 21 أكتوبر 2020
ننشر إجراءات ومواعيد استلام شقق الدفعة الثانية من سكن مصر (صور)

سكن مصر

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلن جهاز القاهرة الجديدة مواعيد تسليم الدفعة الثانية من المرحلة الأولى لشقق سكن مصر، وذلك اعتبارًا من 1 نوفمبر المقبل لمسلسل 10 ومسلسل 14.

ينشر مصراوي، مواعيد التسليم وأرقام العمارات التي تم الانتهاء من تنفيذها، وأصبحت متاحة للتسليم، والتي جاءت على النحو التالي:

يبدأ تسليم مسلسل 10 يوم 1 نوفمبر حتى يوم 30 ديسمبر المقبل، حيث يجري تسليم ارقام العمارات من 14 إلى 28 خلال الفترة من 1 إلى 19 نوفمبر بواقع عمارة كل يوم.

وتسليم العمارات من 1 إلى 12 ومن 29 إلى 40 خلال الفترة من 22 نوفمبر حتى 7 ديسمبر.

تسليم العمارات من 41 حتى 57 سيكون خلال الفترة من 8 إلى 30 ديسمبر المقبل.

كما يبدأ تسليم عمارات المسلسل رقم 14 يوم 1 حتى 5 نوفمبر لعمارات 1 حتى 5 بواقع عمارة كل يوم.

وجاءت إجراءات التسليم على النحو التالي:

- التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر 2 شارع عباس العقاد لإنهاء إجراءات التعاقد.

- التوجه لجهاز المدينة بالتجمع الثالث بأصل خطاب البنك من الشيكات الموقع عليها.

- التوجه لمكتب خدمة المواطنين لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.​

سكن مصر القاهرة الجديدة وحدات سكنية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 105424

    عدد المصابين

  • 98247

    عدد المتعافين

  • 6120

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 40153771

    عدد المصابين

  • 30027195

    عدد المتعافين

  • 1116980

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:زيادة جديدة.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الثلاثاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا