كورونا في 24 ساعة| الإصابات تتجاوز 40.34 مليون عالميا وزيادة جديدة في مصر

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ 24 ساعة الماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 40 مليونا و346 ألف حالة، كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 6ر27 مليون، بينما تجاوز عدد الوفيات مليون و117 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا والأرجنتين وإسبانيا وكولومبيا وفرنسا وبيرو والمكسيك والمملكة المتحدة وجنوب أفريقيا وإيران وتشيلي والعراق.

كما أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، خروج 99 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بجانب تسجيل 158 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، و12 حالة وفاة جديدة.

ويقدم "مصراوي" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

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