محمد فؤاد وهشام عباس في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر

(مصراوي):

أدى المطرب محمد فؤاد والمطرب هشام عباس عددًا من الأغاني الوطنية، في حفل إحياء احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر الـ47 أمام المنصة بمدينة نصر، بحضور الآلاف من المواطنين.



ورفع المواطنون الأعلام المصرية، مرددين هتافات داعمة للدولة المصريو والرئيس عبدالفتاح السيسي.



ودعت عدد من الأحزاب السياسية، الشعب المصري للمشاركة في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد، اليوم الجمعة، في الميادين الرئيسية بالمحافظات، والفعالية الرئيسية أمام النصب التذكارى بمدينة نصر.