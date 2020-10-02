اليوم.. وزير الأوقاف ومحافظ الغربية يؤديان صلاة الجمعة بالـ"السيد البدوي"

يشهد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية الدكتور عبد الهادي القصبي، ومحافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، اليوم صلاة الجمعة بمسجد العارف بالله السيد أحمد البدوي، حيث يؤدي الوزير خطبة بعنوان: "متطلبات الولاء والانتماء للوطن"، وذلك بمناسبة احتفال المحافظة بالعيد القومي وذكرى الاحتفال بمولد البدوي.

من جانبه، قال وزير الأوقاف إن ما تم افتتاحه من مساجد في شهر سبتمبر الجاري، لم يحدث في كثير من الدولة ويزيد عن 270 مسجداً، لافتًا إلى أنه سيتم افتتاح 27 مسجداً اليوم الجمعة ضمن خطة سبتمبر وأكتوبر البالغة 314 مسجد جديد بكافة المحافظات المصرية.

وأضاف الوزير أن تكلفة كل مسجد سيتم افتتاحه موجود على موقع وزارة الأوقاف، لافتًا إلى أن العبرة في بناء المساجد حاجة الناس والأولوية لابد من أن تكون للمدارس والمستشفيات.

وفي سياق متصل، تواصل الوزارة توزيع لحوم الأضاحي حيث توزيع 13 طنًا من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: (البحيرة - الغربية - القليوبية - المنوفية)، بواقع (4) أطنان لمحافظة الغربية، و(3) أطنان لكل من محافظة (البحيرة - القليوبية - المنوفية)، وذلك للأسبوع التاسع على التوالي، ويصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 879 ألف كيلو من اللحوم بـ٢٧ محافظة.​