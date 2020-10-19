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تراجع الحرارة 5 درجات.. الأرصاد توجه نصائح عاجلة لطلاب المدارس وأولياء الأمور

12:53 م الإثنين 19 أكتوبر 2020
تراجع الحرارة 5 درجات.. الأرصاد توجه نصائح عاجلة لطلاب المدارس وأولياء الأمور

نتظام الطلاب في العام الدراسي الجديد

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد، بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه تم رصد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، والتي تبدا غدا الثلاثاء، وتستمر حتى الأحد المقبل، لافته إلى أن هذه الحالة تم رصدها منذ أسبوع تقريبًا.

ونصحت "إيمان" أولياء الأمور بمتابعة النشرة الجوية يوميا من هيئة الأرصاد فى الوقت الحالي مع بدء الدراسة، وارتداء أطفال المدارس ملابس خريفية أو ثقيلة الفترة المقبلة؛ بسبب الأمطار وانخفاض درجات الحرارة خاصة في الصباح الباكر.

وأضافت بمداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" والمذاع عبر قناة "سي بي سي"، أن هيئة الأرصاد الجوية تمتلك أحدث الأجهزة لرصد حالة الطقس، وتتوقع سقوط أمطار خفيفة يومى الثلاثاء والأربعاء.

ونوهت إلى أن هناك سقوط أمطار متوسطة وغزيرة ورعدية من الخميس، وهناك انخفاض فى درجات الحرارة الخميس المقبل، وتتوقع انخفاضا فى درجات الحرارة من 4 إلى 5 درجات الفترة المقبلة.

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