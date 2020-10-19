ننشر جدول أعمال اليوم الثاني لفعاليات أسبوع القاهرة للمياه

كتب- أحمد مسعد:

تواصل وزارة الموارد المائية والري تنظيم فعاليات أسبوع القاهرة للمياه في يومه الثاني، بـ6 جلسات رئيسية، عبر وسيلة webex meeting، ضمن تقنيات التواصل عن بُعد، ضمن إجراءات تطبيق التباعد الاجتماعي التي وضعتها وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا.

ويسلط أسبوع القاهرة للمياه، اليوم الإثنين، الضوء على التحديات التي تواجه الموارد المائية في المناطق القاحلة، بالإضافة إلى مناقشة الحلول العلمية وأحدث التكنولوجيا لتحقيق الأمن المائي.

وجاءت جلسات الأسبوع كالتالي:

- منتدى إدارة أعمال المياه بالشراكة مع مصر.

- الأمن المائي من أجل التنمية المستدامة.

- منتدى الشباب المهنيين الأفارقة.

- اجتماع اللجنة المشتركة رفيعة المستوى للزراعة والمياه في المنطقة العربية.

- القضايا الرئيسية في الأمن المائي من أجل التنمية المستدامة.

- مشروع JISA المنطلق من 2017 حتى 2037.

- دور تكنولوجيا المعلومات للحفاظ على المياه والزراعة.

- التعاون عبر الحدود لإدارة الفيضانات والجفاف وتدهور الأراضي في الشرق الأوسط.

- تكنولوجيا الأمن المائي المستدامة.

- خريطة الطريق المقترحة للإدارة الموارد المائية من الرؤى إلى العمل.

- تغيير المناخ وعلاقته بالأمن المائي.

- التعامل مع ندرة المياه وحساب المراجعة المائية.

وتنظم مصر الحدث المائي الأهم تحت عنوان "الأمن المائي من أجل السلام والتنمية المستدامة في الأراضي القاحلة.. الطريق إلى داكار 2021".

وكانت قد انطلقت فعاليات أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثالثة أمس، بحضور الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد قصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والدكتور خالد عبد العال محافظ القاهرة، وعدد كبير من الخبراء الدوليين.