رئيس الأركان يشهد المرحلة الأولى لإجراءات تفتيش حرب أحد تشكيلات الجيش الثالث الميداني

(مصراوي):

شهد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المرحلة الأولى لإجراءات رفع الكفاءة القتالية لإحدى تشكيلات الجيش الثالث الميداني، بعد رفع كفائتها وفقًا لأحدث النظم القتالية، بحضور عدد من كبار قادة القوات المسلحة.

واستمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة، لعرض تقرير الكفاءة القتالية الذي تضمن الحالة الفنية للأسلحة والمعدات المشاركة بعد تطويرها ورفع كفاءتها الفنية، ثم قام الفريق محمد فريد بالمرور على القوات المنفذة للتفتيش للاطمئنان على جاهزيتها، واستعدادها لتنفيذ أي مهام قتالية تسند إليها.

وناقش رئيس الأركان عددًا من الضباط والجنود في أسلوب تنفيذهم لمهامهم وكيفية مواجهـة المواقف الطارئة، وأشاد بالاستعداد الجاد والروح المعنوية العالية لرجال الجيش الثالث الميداني، الذين يحمون مصرنا الغالية ضد كافة المخاطر والعدائيات المحتملة.

ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للعناصر المشاركة، مؤكدًا أن القوات المسلحة شهدت خلال الفترة الماضية قفزة غير مسبوقة نحو تطوير نظم التسليح والتدريب لكافة التشكيلات والأفرع الرئيسية، بما يساهم في دعم القدرات القتالية للقوات المسلحة، مؤكدًا أن أمن مصر وسلامتها يكمن في الحفاظ على قوات مسلحة قوية وقادرة ومستعدة للتضحية وبذل الجهد بكل الأمانة والإخلاص والشرف.