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الأربعاء.. "المصرية لأمراض الصدر" تعقد مؤتمرها الـ 61

08:10 م السبت 17 أكتوبر 2020
الأربعاء.. "المصرية لأمراض الصدر" تعقد مؤتمرها الـ 61

الدكتور محمد عوض تاج الدين

كتب- أحمد جمعة:

تعقد الجمعية المصرية لأمراض الصدر والتدرن، تحت رعاية الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، المؤتمر الدولي السنوي الحادي والستين للجمعية الذي سينعقد يوم 21- 23 أكتوبر يوميًا من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 6 مساءً بأحد فنادق القاهرة.

يتناول المؤتمر مناقشة كل ما يتعلق بأمراض الصدر كما يهدف المؤتمر لتبادل أخر التطورات والأبحاث العلمية فيما يخص مجال الصدر، بالتعاون مع كبار أطباء الصدر في مصر والعالم.

يناقش المؤتمر موضوعات "السل – عدوى الرئة – التدخين وتلوث الهواء – الربو – والانسداد الرئوي المزمن – اضطرابات النوم – سرطان الرئة - أمراض ذات الجنب – ارتفاع ضغط الدم الرئوى- أمراض الرئة التداخلية".

محمد عوض تاج الدين الجمعية المصرية لأمراض الصدر وزارة الصحة

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