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توافد على قرعة إسكان المهندسين لشقق 6 أكتوبر (صور)

06:37 م السبت 17 أكتوبر 2020
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كتب- محمد عبدالناصر:

توافد صباح اليوم، عدد كبير من المهندسين على مبنى النقابة العامة للمهندسين، للمشاركة في قرعة تخصيص 302 وحدة سكنية (نصف تشطيب) بمنطقة جنوب الأحياء بـ 6 أكتوبر، وهي الوحدات التابعة لإسكان النقابة، والمقامة على مساحة 18.5 فدان، بموقع متميز بالقرب من حي البستان ومشروع المستثمر الصغير، وتضم إلى جانب الوحدات السكنية مول تجاري ومسجد وحضانة.

ووحدات النقابة موزعة على 40 عمارة، تتكون كل منها من دور أرضي و5 أدوار علوية ، وتتراوح مساحات الوحدات ما بين 70 إلى 80 مترًا، والسداد على 6 سنوات، وهو ما يجعلها الأفضل من جميع الوحدات التي يتم طرحها في المنطقة، والتي يشترط أن يتم السداد على عامين على الأكثر، وموقع العمارات كامل التشطيب للطرق والأرصفة والمرافق (مياه وكهرباء وصرف صحي)، والعمارات بواجهات متميزة كاملة التشطيب للواجهات والمداخل والسلالم، والمصاعد كهربية.

وتتم القرعة العلنية اليوم في قاعة الاجتماعات الكبرى بالنقابة العامة ويشارك فيها المهندس خالد توكل عضو المجلس الأعلى، والمهندس أحمد المصري رئيس لجنة الإسكان بالنقابة.

النقابة العامة للمهندسين وحدات الإسكان قرعة إسكان المهندسين مدينة 6 أكتوبر

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