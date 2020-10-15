"لفتة إنسانية".. حماده هلال وعمرو الليثي في زيارة لمحاربات بهية

كتبت: نور العمروسي:

زار الفنان حمادة هلال والإعلامي عمرو الليثي مستشفى بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان، بهدف تقديم الدعم النفسي للمحاربات والحديث معهن وإدخال السرور عليهن، وذلك بالتزامن مع "أكتوبر الوردي" لمكافحة سرطان الثدي وفي إطار جهود "بهية" لدعم المريضات والإهتمام بكل الجوانب النفسية الخاصة بهن

جاءت الزيارة في لفتة إنسانية من "هلال" و"الليثي".

وقام هلال والليثي، بجولة تفقدية داخل أقسام المستشفي في مفاجأة للمريضات اللاتي جلسن لانتظار دورهن في الكشف، وحرص الفنان حماده هلال علي التقاط الصور التذكارية معهن والتعرف على عمل كل قسم داخل المستشفي وكيفية تعامله مع المريضات.

وفي نهاية اليوم قام "هلال" بالانضمام إلى جلسة دعم نفسي ضمن الجلسات التي تنعقد للمحاربات بصورة مستمرة في المستشفي، وتبادل أطراف الحديث مع كل محاربة علي حدى ليستمع إلى قصص نجاحهن وقدرتهن على التغلب على المرض بإرادتهن القوية.

وفي بادرة طيبة من الفنان حمادة هلال قام بالغناء مع محاربات سرطان الثدي في جو مليء بالبهجة والسرور والطاقة الإيجابية.