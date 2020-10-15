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منظمة خريجي الأزهر تدين الهجوم الإرهابى على قوات الأمن في الصومال

10:15 م الخميس 15 أكتوبر 2020
منظمة خريجي الأزهر تدين الهجوم الإرهابى على قوات الأمن في الصومال

المنظمة العالمية لخريجي الأزهر

كتب - محمود مصطفى:

أدانت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، الهجوم الإرهابي الذي نفذته حركة الشباب الإرهابية في غابة ومزارع قريبة من منطقة أفجوي شمال غرب العاصمة مقديشو، بالصومال، مما أسفر عن 13 جنديا صوماليا.

وأوضحت المنظمة في بيان لها، الخميس، أن رجال الأمن يقومون بمهمة جليلة عظمها الله تعالى ورسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله، فمن اعتدى على رجال الجيش والشرطة فهو ساع في دمار البلاد، وخراب المجتمعات.

وأكدت أن سفك الدماء المعصومة من أعظم الكبائر التي توجب مقت الله تعالى، والإسلام قد عصم دماء البشر جميعا، وتوعد من اعتدى على الأرواح البريئة بأشد العقاب، قال تعالى: (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق).

وتوجهت المنظمة في ختام بيانها بخالص المواساة لأهالي الضحايا، داعية الله تعالى أن يجنب العالم كله ويلات الإرهاب والتطرف.

المنظمة العالمية لخريجي الأزهر قوات الأمن الصومال هجوم إرهابي

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