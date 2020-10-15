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مائل للحرارة وشبورة مائية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

09:45 م الخميس 15 أكتوبر 2020
مائل للحرارة وشبورة مائية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

الشبورة المائية

كتب – يوسف عفيفي:

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، غدا الجمعة، طقس مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، و شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية>

وأوضح الخبراء في بيان اليوم، أنه يسود طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة على خليج السويس والبحر الأحمر، و طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا على شمال الصعيد، وتكون نشطة ومثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من الصحراء الغربية.

وأشار خبراء الأرصاد، إلى ظهور شبورة مائية على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية، كثيفة على السواحل الشمالية ووسط سيناء.

وتوقع الخبراء، أن يكون الطقس ليلا مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتتراوح درجات الحرارة، على القاهرة بين 30 ـ 20 درجة، والإسكندرية بين 30 ـ 22 درجة، ومطروح بين 29 ـ 20 درجة، وسوهاج بين 34 بين 22 درجة، وقنا بين 36 بين 22 درجة، وأسوان بين 38 درجة ـ 25 درجة مئوية

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