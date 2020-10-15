القوى العاملة: تعيين 335 شابا.. وغلق 31 منشأة إداريا بدمياط

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط بتعيين 335 شابًا بينهم 8 شباب من ذوي القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغ عددهم 951 شاباً.

وأوضحت منى الأطروشي مدير المديرية في تقريرها الشهري للوزير عن ما تم إنجازه خلال سبتمبر الماضي، أن المديرية، استخرجت 406 شهادات قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة للعمال على المهن الخاصة بهم من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

كما قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 209 منشأة، وإعادة التفتيش على 102 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 48 محضرا و31 مذكرة غلق إداري، فضلاً عن تلقي 39 شكوى، تم استيفاء 3 شكاوى منها واتخاذ إجراء قانوني تجاه 7 أخرى، وتبقى 33 شكوى تحت البحث والدراسة.

وفي مجال التفتيش العمالي، قامت المديرية بالتفتيش على 221 منشأة تفتيش دوري نهاري، وإعادة التفتيش على 54 منشأة، والقيام بـ 16 حملة نهارية تفتيش شامل، وتحرير 22 محضراً لمخالفة أحكام القانون رقم 12 لسنة 2003 وبحث 6 شكاوى فردية.

وأوضحت مدير المديرية، أنه تم متابعة 375 منشأة لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد.