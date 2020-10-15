الرطوبة تصل لـ80% وتحذير من ظاهرة جوية.. الأرصاد تعلن طقس الـ48 ساعة المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد حالة من الاستقرار على أغلب المناطق، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية قد يميل للحرارة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد خلال ساعات النهار، لكن حتى الآن ما زال شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأضاف الخبراء، لمصراوي، أن متوسط درجات الحرارة خلال الـ48 ساعة المقبلة على القاهرة والوجه البحري تصل لـ35 درجة، والسواحل الشمالية 31 درجة، وجنوب سيناء 35 درجة، كما تراوحت على شمال وجنوب الصعيد بين 36 و40 درجة.

وأكد الخبراء على أن الظاهرة الجوية الأكثر تأثيرًا في طقس الأيام المقبلة هي الشبورة المائية والتي تظهر في الساعات الأولى من الصباح على مناطق من القاهرة والوجه البحري تكون كثيفة على وسط سيناء وبعض المناطق على السواحل الشمالية الشرقية وقد تمتد إلى شمال الصعيد، لكنها تتلاشى بداية من الساعة السابعة صباحا.

وأشار الخبراء، إلى أن حركة الرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة، كما تنشط الرياح على خليج السويس والبحر الأحمر وبعض المناطق من شمال الصعيد.

وأوضح الخبرء أن نسب الرطوبة على القاهرة تسجل 75%، والسواحل الشمالية 80%، وشمال الصعيد 50% وجنوب الصعيد 30%.

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