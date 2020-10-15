أكثر الكلمات إنتشاراً

البحث عن أكثم العام الدراسي الجديد إيقاف مرتضى منصور تنسيق الأزهر سد النهضة التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا الأهلي وبيراميدز

الرطوبة تصل لـ80% وتحذير من ظاهرة جوية.. الأرصاد تعلن طقس الـ48 ساعة المقبلة

10:59 ص الخميس 15 أكتوبر 2020
الرطوبة تصل لـ80% وتحذير من ظاهرة جوية.. الأرصاد تعلن طقس الـ48 ساعة المقبلة

أرشيفية

كتب- محمد عبدالناصر:

قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد حالة من الاستقرار على أغلب المناطق، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية قد يميل للحرارة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد خلال ساعات النهار، لكن حتى الآن ما زال شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأضاف الخبراء، لمصراوي، أن متوسط درجات الحرارة خلال الـ48 ساعة المقبلة على القاهرة والوجه البحري تصل لـ35 درجة، والسواحل الشمالية 31 درجة، وجنوب سيناء 35 درجة، كما تراوحت على شمال وجنوب الصعيد بين 36 و40 درجة.

وأكد الخبراء على أن الظاهرة الجوية الأكثر تأثيرًا في طقس الأيام المقبلة هي الشبورة المائية والتي تظهر في الساعات الأولى من الصباح على مناطق من القاهرة والوجه البحري تكون كثيفة على وسط سيناء وبعض المناطق على السواحل الشمالية الشرقية وقد تمتد إلى شمال الصعيد، لكنها تتلاشى بداية من الساعة السابعة صباحا.

وأشار الخبراء، إلى أن حركة الرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة، كما تنشط الرياح على خليج السويس والبحر الأحمر وبعض المناطق من شمال الصعيد.

وأوضح الخبرء أن نسب الرطوبة على القاهرة تسجل 75%، والسواحل الشمالية 80%، وشمال الصعيد 50% وجنوب الصعيد 30%.

الرطوبة ظاهرة جوية الطقس السواحل الشمالية درجات الحرارة الشبورة المائية

الخبر التالى:

رئيس أكاديمية الشرطة يهدي السيسي هدية تذكارية خلال الاحتفال بتخريج دفعة 2020

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 104156

    عدد المصابين

  • 97524

    عدد المتعافين

  • 6017

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 36387480

    عدد المصابين

  • 27408446

    عدد المتعافين

  • 1060427

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بـ "تيشرتات موحدة سوداء".. أهل وأصدقاء "فتاة المعادي" في صلاة جنازتها- فيديو

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا