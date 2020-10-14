وزير السياحة يزور نادي السيارات لبحث ملفات تنشيط القطاع

كتب- يوسف عفيفي:

زار الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الأربعاء، نادي السيارات والرحلات المصري، حيث التقى بأعضاء مجلس الإدارة المنتخب لبحث عدد من الموضوعات المهمة المتعلقة بالنادي وأنشطته.

وبحسب بيان اليوم، استقبل الوزير، السيد علي عيسى رئيس مجلس إدارة نادي السيارات، بحضور اللقاء غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، والدكتور مجدي شلبي رئيس قطاع الشركات والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة والآثار، وأعضاء مجلس الإدارة.

ورحب الوزير، بأعضاء مجلس الإدارة الجديد متمنيا لهم التوفيق والنجاح في عملهم خلال الفترة القادمة، موجها الشكر لأعضاء مجلس الإدارة السابق على الجهد الكبير الذي بذلوه خلال فترة توليهم لمجلس إدارة النادي خلال الفترة الماضية.

وناقش اللقاء، عددا من الموضوعات والاقتراحات لإثراء دور النادي لتنشيط السياحة الداخلية والخارجية ونشر الوعي السياحي بالسيارات وتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية، من بينها إقامة عدد من الفعاليات والأنشطة مثل سباقات الدراجات البخارية، ورالي السيارات، والدراجات البخارية والكارتنيج، بالإضافة إلى مناقشة إقامة مشروع لعمل لوحات إرشادية بالشوارع المصرية حول المواقع الأثرية لإرشاد المواطنين والسائحين للمواقع الأثرية والمتاحف الموجودة، كما تم الاتفاق على وضع أجندة للفعاليات خاصة بأنشطة النادي.

وناقش الاجتماع أيضا، مجموعة من المقترحات والتي من بينها إقامة مضمار دائم لسباق السيارات، وتجهيز المنطقة المحيطة به بمنطقة خدمات ذات كفاءة عالية لتوفير الخدمات اللازمة للمتسابقين والسيارات المشاركة في السباق، بالإضافة إلى إقامة متحف للسيارات الكلاسيكية القديمة والتي يمتلكها عدد من أعضاء النادي.

وفي نهاية اللقاء، أهدى رئيس مجلس إدارة النادي، الدكتور خالد العناني درع النادي.

جدير بالذكر أن انتخابات مجلس إدارة النادي اُجريت يومي 24 و25 سبتمبر الماضي.

ويعتبر نادي السيارات والرحلات المصري من أقدم وأبرز أندية السيارات في العالم حيث تأسس عام ١٩٢٤ وكان من أوائل المؤسسين للمنظمة الدولية للسيارات.