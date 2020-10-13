البابا تواضروس يزور دمنهور للاطمئنان على صحة الأنبا باخوميوس
كتب- مصراوي:
زار قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، مدينة دمنهور والتقى نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي.
واطمأن البابا على صحة الأنبا باخوميوس، بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ حوالي شهرين.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
104156
عدد المصابين
-
97524
عدد المتعافين
-
6017
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
36387480
عدد المصابين
-
27408446
عدد المتعافين
-
1060427
عدد الوفيات
إعلان