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البابا تواضروس يزور دمنهور للاطمئنان على صحة الأنبا باخوميوس

09:08 م الثلاثاء 13 أكتوبر 2020
البابا تواضروس يزور دمنهور للاطمئنان على صحة الأنبا باخوميوس

البابا تواضروس والأنبا باخوميوس

كتب- مصراوي:

زار قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، مدينة دمنهور والتقى نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي.

واطمأن البابا على صحة الأنبا باخوميوس، بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ حوالي شهرين.​

البابا تواضروس الأنبا باخوميوس دمنهور فيروس كورونا

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