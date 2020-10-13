بحثا إحياء ذكرى نقل معبد فيلة.. وزير السياحة والآثار يلتقي سفير إيطاليا

كتب- مصراوي:

استقبل اليوم الثلاثاء الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، السفير جيامباولو كانتيني سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون الأثري والسياحي بين البلدين.

واستهل الدكتور خالد العناني اللقاء بالتأكيد على علاقات التعاون والصداقة الوثيقة بين مصر وإيطاليا في كافة المجالات، خاصة المجال السياحي والأثري، حيث أن السوق الإيطالي يعد واحدًا من أهم الأسواق السياحية المصدرة للسياحة لمصر، كما أن هناك تعاون علمي وثيق في مجال ترميم الآثار والاكتشافات الأثرية.

وخلال اللقاء تم مناقشة إمكانية تنظيم احتفالية بمحافظة أسوان للاحتفال بمرور 40 عاماً علي عملية إنقاذ معبد فيلة بأسوان، والتي قامت بها البعثة المصرية الإيطالية ضمن حملة إنقاذ معابد النوبة.

كما تم بحث الفعاليات التي سيتم تنظيمها علي هامش هذه الاحتفالية، والتي من بينها إقامة ورشة عمل بين كبرى منظمي الرحلات المصريين والإيطاليين لبحث سبل جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، بالإضافة إلى تنظيم ورشة عمل أخري لتدريب الأثريين والمرممين.