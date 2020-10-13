الوطنية للإعلام: تفعيل وحدة "الأداء والجودة" داخل قطاعات ماسببرو

قرر حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، تفعيل وحدة جديدة تحت عنوان تقييم الأداء والجودة لجميع فترات وبرامج القطاعات البرامجية داخل المبنى والتي تضم التليفزيون والإذاعة والمتخصصة والأخبار والقنوات الإقليمية.

وبدأ رؤساء القطاعات المعنية تنفيذ التعليمات لإثراء شاشات وإذاعات ماسبيرو وضمان لتقديم أفضل خدمة إعلامية ممكنة ورسالة خدمية وطنية إعلامية تثقيفية تنويرية.

ووجه رؤساء القطاعات البرامجية تعليمات زين على جميع الإدارات التابعة لهم في الإذاعات والقنوات لسرعة تنفيذها وتحديد موضوعات الفترات والبرامج وإجراء تقييم للضيوف والمحتوى.