4 خسائر.. كيف تؤثر سرقة التيار الكهربائي في الخدمة المقدمة للمواطنين؟

كتب- محمد صلاح:

تتعرض الدولة لخسائر مالية وفنية ضخمة، نتيجة سرقة التيار الكهربائي، ما يؤثر في النهاية على مستوى الخدمة التي يحصل عليها المواطن.

من ناحيته، أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بعض الخسائر التي تتعرض لها الدولة، نتيجة سرقات التيار الكهربائي، وهي كالآتي:

1- زيادة نسبة الفقد في الشبكة القومية للكهرباء، نتيجة استخدام طاقة كهربائية من الشبكة دون تحصيل قيمتها.

2- المشكلات الفنية نتيجة الأحمال الإضافية غير المعروفة لدى شركات التوزيع.

3- خسائر مالية ضخمة سنوية، وعدم تحديد الاحتياجات الفعلية للمستهلكين من التيار الكهربائي.

4- التأثير على مستوى الخدمة المقدمة للمستهلكين.