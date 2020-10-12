حدث ليلاً| استقرار إصابات كورونا والتعليم تكشف أسس التقييم في النظام الجديد

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

استقرار.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، خروج 45 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97688 حالة .

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متحدث الرئاسة ينشر رسمًا بيانيًا يظهر تأثير الأوضاع الأمنية على النمو الاقتصادي

نشر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، رسمًا بيانيًا لتأثير الأوضاع السياسية والأمنية على معدلات النمو الاقتصادي في مصر، منذ عام 1955 حتى الآن.

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من "KG1 حتى 3 ابتدائي".. التعليم تكشف أسس التقييم في النظام الجديد "2.0"

كشف الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، نظام التقييم في الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي.

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علي الدين هلال: الرئيس السيسي لديه حلم كبير لمصر ويسابق الزمن لتحقيقه

قال الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية ووزير الشباب الأسبق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه حلم كبير لمصر ويسابق الزمن لتحقيق هذا الحلم.

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أول تعليق من فرجاني ساسي على إصابته بفيروس كورونا

علق التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط نادي الزمالك، على أنباء إصابته بفيروس كورونا.

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أديب: رسائل كلينتون تضمنت تمويل قناة إخوانية بـ 100 مليون دولار

عرض الإعلامى عمرو أديب عددا من إيملات هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية في عهد باراك أوباما، بخصوص تعاون قطرى مع تنظيم الإخوان الإرهابى لإنشاء قناة إعلامية باستثمارات تصل إلى 100 مليون دولار.

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جامعة خاصة تحقق حلم طالب يعاني من مرض "الألبينو"

كشفت الإعلامية إيمان الحصري، عن تقديم إحدى الجامعات الخاصة منحة للطالب علاء عبدالرحمن، الذي يعاني من مرض نادر هو مرض الألبينو، وهو مرض عدوه الشمس.

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"القبس": الكويت تسلم 3 مصريين مطلوبين لـ"الإنتربول"

قالت صحيفة "القبس" الكويتية، إن جهاز أمن الدولة سلم مؤخرًا ثلاثة مقيمين مصريين إلى الانتربول، بتهمة التحريض على الفوضى والدعوة إلى التظاهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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كورونا عربياً: عدد الضحايا يتجاوز 32 ألفاً.. وإصابات دول الخليج تتخطى 865 ألف حالة

سجّل منحنى إصابات فيروس كورونا المُستجدّ "كوفيد-19"، انخفاضاً لافتاً في الدول العربية، ليوم أمس، الأحد، بعد تسجيل 12 ألفاً و755 إصابة جديدة.

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بالإيجار أو التمليك.. محافظة بني سويف تعلن طرح وحدات صناعية لصغار المستثمرين

أعلنت محافظة بني سويف طرح مجمع الصناعات الصغيرة بمنطقة بياض العرب الصناعية شرق النيل لأصحاب المشروعات الصغيرة، وصغار المستثمرين من الشباب، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب ودعم المشروعات الصغيرة وتعزيز مناخ الاستثمار.

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وسط اتهامات متبادلة.. تواصل القصف يهدد بانهيار هدنة كاراباخ

انتهكت الهدنة الإنسانية التي تُشرف عليها روسيا في إقليم ناغورني كاراباخ من قبل طرفي النزاع، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى التعبير عن قلقه البالغ عن تطور الوضع في القوقاز وسط اتهامات متبادلة بين أذربيجان وأرمينيا.

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روسيا: التسوية في قره باغ على رأس القضايا التي سيبحثها وزير الخارجية الأرميني بموسكو

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن التسوية في منطقة ناجورنو كاراباخ ستتصدر القضايا التي سيبحثها وزير الخارجية الأرميني زهراب مناتساكانيان خلال زيارته المزمعة إلى موسكو.

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