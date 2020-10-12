​​​مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات شركة "Enter Air" القادمة من بولندا (صور)

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بالطيران المدني إن مطار شرم الشيخ الدولي استقبل، اليوم الأحد، أولى رحلات شركة "Enter Air"، القادمة من بولندا؛ وعلى متنها 189 سائحًا، وذلك بعد استئناف الحركة الجوية إلى شرم الشيخ.

وأضافت المصادر أنه سوف يتم استقبال رحلة أسبوعيًّا على نفس خط الطيران، وذلك في إطار المجهودات التي تبذلها وزارة الطيران المدني من خلال التنسيق مع وزارة السياحة والآثار؛ لتنشيط الحركة الجوية وزيادة عدد الرحلات بين مصر ودول أوروبا.

وتابعت المصادر بأنه تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه داخل أرض المهبط، واستقبال الركاب بالورود، وكان في استقبالهم الطيار خالد عبد السلام مدير مطار شرم الشيخ الدولي، وقام فريق العلاقات العامة بتقديم كل التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات الوصول، وتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة والتباعد الاجتماعي؛ حفاظاً على سلامة المسافرين والعاملين بالمطار.



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