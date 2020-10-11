"مرسيدس وهيونداي وتويوتا".. تفاصيل جلسة مزاد السيارات المخزنة بجمارك مطار القاهرة (صور)
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كتب- محمد عبيد:
تعقد جلسة المزاد العلني المقررة لبيع 51 لوط لسيارات، واردة من الخارج ومخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي، في 12 ظهرًا يوم الثلاثاء المقبل، في قاعة النادي المصري القاهري، بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط، والسيارات التي سيتم عقد جلسة المزاد لبيعها، من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك واردة من الخارج ماركات وطرازات وموديلات متنوعة.
وقالت مصادر في المطار، إن ماركات السيارات تشمل: (مرسيدس - فورد - كرايسلر - بورش -همر -مازدا - نيسان -BMW- رونج روفر - أودي- شيفروليه - فورد -هيونداي - لاندروفر - جيب باتريوت - تويوتا- بيجو)، وتُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية، 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الإسلامي بالدقي.
ويمكن معاينة السيارات بساحة جمارك سيارات جمارك القاهرة بمطار القاهرة الدولي، بالقرب من موقف الأتوبيسات بمطار القاهرة اعتبارًا من اليوم الأحد، في الساعة 9 صباحًا وحتى 2 ظهرًا خلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم عقد المزاد، ويتم تقديم بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين على أن تكون سارية، ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار).
وعلى من يرغب في الاشتراك في المزاد شراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يرد التامين المؤقت، إلا بعد انتهاء الجلسة، وفي حالة عدم رسو أي لوط من السيارات على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين، كما يتم خصم التأمين من سعر السيارة في حالة رسو اللوط على المشترك.
وعلى كل مشتري يرغب في شراء أكثر من لوط دفع وصل تأمين قبل البدء في التزايد في اللوط الثاني، ويتم وضع وصل تأمين لكل لوط على حدى، كما يسدد من يرسو عليه المزاد 30% من ثمن السيارة المباعة بمجرد انتهاء المزاد، وفي حالة عدم السداد أو سحب المتزايد عطاؤه يصبح التأمين المؤقت حقًا للجهة الإدارية، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع، ويتم سداد باقي المبلغ الـ70%، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه كما يجوز منح مهلة إضافية للسداد مدتها 10 أيام بموافقة السلطة المختصة.
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