"مرسيدس وهيونداي وتويوتا".. تفاصيل جلسة مزاد السيارات المخزنة بجمارك مطار القاهرة (صور)



كتب- محمد عبيد:

تعقد جلسة المزاد العلني المقررة لبيع 51 لوط لسيارات، واردة من الخارج ومخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي، في 12 ظهرًا يوم الثلاثاء المقبل، في قاعة النادي المصري القاهري، بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط، والسيارات التي سيتم عقد جلسة المزاد لبيعها، من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك واردة من الخارج ماركات وطرازات وموديلات متنوعة.

وقالت مصادر في المطار، إن ماركات السيارات تشمل: (مرسيدس - فورد - كرايسلر - بورش -همر -مازدا - نيسان -BMW- رونج روفر - أودي- شيفروليه - فورد -هيونداي - لاندروفر - جيب باتريوت - تويوتا- بيجو)، وتُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية، 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الإسلامي بالدقي.

ويمكن معاينة السيارات بساحة جمارك سيارات جمارك القاهرة بمطار القاهرة الدولي، بالقرب من موقف الأتوبيسات بمطار القاهرة اعتبارًا من اليوم الأحد، في الساعة 9 صباحًا وحتى 2 ظهرًا خلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم عقد المزاد، ويتم تقديم بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين على أن تكون سارية، ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار).

وعلى من يرغب في الاشتراك في المزاد شراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يرد التامين المؤقت، إلا بعد انتهاء الجلسة، وفي حالة عدم رسو أي لوط من السيارات على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين، كما يتم خصم التأمين من سعر السيارة في حالة رسو اللوط على المشترك.

وعلى كل مشتري يرغب في شراء أكثر من لوط دفع وصل تأمين قبل البدء في التزايد في اللوط الثاني، ويتم وضع وصل تأمين لكل لوط على حدى، كما يسدد من يرسو عليه المزاد 30% من ثمن السيارة المباعة بمجرد انتهاء المزاد، وفي حالة عدم السداد أو سحب المتزايد عطاؤه يصبح التأمين المؤقت حقًا للجهة الإدارية، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع، ويتم سداد باقي المبلغ الـ70%، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه كما يجوز منح مهلة إضافية للسداد مدتها 10 أيام بموافقة السلطة المختصة.