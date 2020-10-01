مستقبل وطن" يدعو الأعضاء وجموع الشعب للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر
مصراوي
دعا حزب مستقبل وطن كل أعضائه وكل جموع الشعب المصري للمشاركة في احتفالات ذكرى نصر اكتوبر، غدا الجمعة، بالميادين الرئيسية في كل محافظة والفعالية الرئيسية أمام النصب التذكاري "المنصة" بمدينة نصر
وجدد الحزب العهد في دعم جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي لحماية الوطن ومقدراته والسير دوما نحو التقدم والازدهار.
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