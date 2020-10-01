" القومي للمرأة" يهنئ المصريات المُختارات ضمن أفضل 30 سيدة في إفريقيا 2020

كتبت - نور العمروسي:

توجه المجلس القومي للمرأة، بخالص التهنئة إلى المصريات اللاتي تم اختيارهن ضمن قائمة أفضل 30 سيدة في صناعة الأسمنت في أفريقيا لعام 2020، وذلك من قبل منصة (إفريقيا- سيم ) Africa-Cem وهي منصة معلومات تجارية وشبكات لصناعة الأسمنت في إفريقيا.

وبحسب بيان اليوم، اشتملت القائمة على أسماء خمسة سيدات مصريات وهن كلا من الدكتورة نهى بكر رئيس قطاع الاتصالات والعلاقات العامة، وشيري بشارة رئيسة قطاع الموارد البشرية لمجموعة شركات السويس للأسمنت، زينب حجازي مدير الاتصال الاستراتيجي والشؤون العامة سيمكس مصر والإمارات العربية المتحدة ، مروة يوسف مديرة المشتريات بسيمكس مصر والإمارات العربية المتحدة، وفيروز تيسير حسين رئيس القطاع القانوني.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس، عن بالغ سعادتها باختيار خمس سيدات مصريات ضمن قائمة أفضل 30 سيدة في صناعة الأسمنت في أفريقيا لعام 2020، مشيرا أنه يعد امراً مشرفاً أن تكون للمرأة المصرية دور مؤثر ومن ضمن المشاركين الفاعلين في هذا النوع من الصناعات الهامة.

وأضافت مرسي، أن السيدات المصريات استطعن أن يحتلين مكانة بارزة ضمن قوائم أفضل سيدات في العديد من المجالات وذلك سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي مما يدل على كفاءة المرأة وجدارتها وقدرتها على تحمل المسئولية و إثبات ذاتها وقدرتها على العطاء والنجاح في كافة المجالات.