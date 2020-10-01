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"عبدالعال" يفتتح أولى جلسات دور الانعقاد السادس للبرلمان

01:45 م الخميس 01 أكتوبر 2020
"عبدالعال" يفتتح أولى جلسات دور الانعقاد السادس للبرلمان

الدكتور علي عبدالعال

كتب- مصراوي:

افتتح الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة الأولى من دور الانعقاد السادس، حيث بدأت الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، وقرار فض دور الانعقاد الخامس.

وتنص المادة ١١٥ من الدستورعلى أن: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.​

علي عبدالعال مجلس النواب البرلمان

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