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اليوم.. نقيب المحامين يلتقي "عبدالعال" و"أبوشقة" بشأن ضريبة القيمة المضافة

01:25 م الخميس 01 أكتوبر 2020
اليوم.. نقيب المحامين يلتقي "عبدالعال" و"أبوشقة" بشأن ضريبة القيمة المضافة

نقيب المحامين رجائي عطية

كتب- مصراوي:

يلتقي رجائي عطية نقيب المحامين، اليوم، المستشار بهاء أبوشقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، للتحدث معهما في شأن ضريبة القيمة المضافة، والمعروض على المجلس تعديلها في دور الانعقاد الحالي.

وكان قد خاطب رئيس مجلس النواب، ورئيس الوزراء في وجوب التسوية بين المحامين والأطباء في شأن الإعفاء من استئداء هذه الضريبة من عملائهم لاتحاد العلة، حالة كون عملاء الأطباء في حالة ضرورة لمرضهم، وحالة كون عملاء المحامين في حالة ضرورة أشد ما بين مهدد في حياته، أو مهدد في حريته بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن أو الحبس، أو مظلوم حاق به غدر، أو مطالب بحقٍ حرم منه، فكل هؤلاء وغيرهم من عملاء المحامين في حالة ضرورة قصوى، ولا يتصور عقلا أن يستطيع المحامي أن يطلب ضريبة من القادم إليه الذي يستجير به، وبالتالي فإن مطالبته بالضريبة كتابة، الواقع اقتطاع من دخله لأن عملائه في حالة ضرورة يستحيل وإياها مطالبتهم بالضريبة.

ويأمل نقيب المحامين في أن يراعي التعديل المزمع لقانون ضريبة القيمة المضافة هذه الاعتبارات التي تحدث فيها سلفا كتابة، ويتحدث فيها اليوم في زيارته الرسمية لمجلس النواب.​

رجائي عطية بهاء أبوشقة ضريبة القيمة المضافة علي عبدالعال مجلس النواب

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