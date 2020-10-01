هيئة الاستثمار تعتمد ضوابط جديدة لتيسير إقامة المستثمرين غير المصريين

كتب- أحمد مسعد:

اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ضوابط جديدة لتيسير إقامة المستثمرين الأجانب في مصر، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها هيئة الاستثمار لتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، حيث يحق للمستثمر الجاد في تنفيذ مشروعه الاستثماري، وفقا للضوابط الجديدة، الحصول على الإقامة لمدة خمس سنوات متصلة تجدد لمدد مماثلة طوال مدة المشروع.

وأوضح المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن اعتماد تلك الضوابط يأتي تفعيلًا لقانون الاستثمار بمنح الإقامة وفقًا لغرض الشركة، ورأس المال، وعدد العمالة وموقع ممارسة النشاط.

وأشار عبدالوهاب إلى أن تلك الضوابط من شأنها منح حوافز أكبر للاستثمارات الجادة، وتشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في قطاعات وأنشطة ومواقع بعينها تستهدفها الدولة المصرية بالتنمية الاقتصادية وتوفر المزيد من فرص العمل.