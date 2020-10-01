الري: إنهاء المرحلة الأولى لتأهيل الترع يونيو 2022.. والتنسيق مع المحافظات استعدادا للسيول



كتب- أحمد مسعد:



عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعا، مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة موقف خطة التعامل مع موسم الفيضان الحالي وآليات الاستعداد لموسم السيول والأمطار والموقف التنفيذي لمشروع تأهيل وتبطين الترع.



وأكد الوزير، على الانتهاء من المرحلة الأولى لتأهيل الترع بحلول شهر يونيو 2021 ودفع عجلة التنفيذ للوصول إلى المُستهدفات طبقاً للجدول الزمني الموضوع حيث بلغ عدد العمليات الجاري طرحها 256 عملية بإجمالي أطوال 1524 كم وبتكلفة إجمالية 4,605 مليار جنيه وعدد العمليات التي تنفذ حالياً 152 عملية بإجمالي أطوال 1939 كم وتكلفة إجمالية 5,657 مليار جنيه ليصبح إجمالي المرحلة الأولى 3463 كم بتكلفة إجمالية 10,262 مليار جنيه.



ووجه عبدالعاطي، بضرورة وضع المساحات المُنزرعة المترتبة على الترع التي تم تأهيلها وتبطينها كأولوية أولى للمناطق المقرر تحويلها من الري بالغمر إلى الري الحديث في ضوء خطة الدولة للتوسع في التحول لطرق الري الحديثة.



وأكد وزير الري، على قيام رؤساء الإدارات المركزية بالمحافظات بالتنسيق الدائم والمستمر مع المحافظين لاتخاذ كافة إجراءات الحيطة للتعامل مع ارتفاع المناسيب بما لا يؤثر على الأرواح والممتلكات العامة، والمرور الدوري والمستمر على جسور المصارف والتأكد من جاهزيتها لمواجهة مخاطر السيول والأمطار ورفع منسوب الجسور المنخفضة وتدعيم كافة النقاط الضعيفة على المصارف، وقيام مصلحة الميكانيكا والكهرباء بتشغيل محطات الرفع بكامل طاقتها وزيادة ساعات التشغيل للوصول بمناسيب المصارف إلى أقل منسوب ممكن وتشغيل محطات الطوارئ إذا لزم الأمر وذلك استعداداً لمواجهة مخاطر السيول والأمطار.



وتم تشكيل عدة لجان للمرور على مخرات السيول بجميع المحافظات والبالغ عددها 117 مخرا بإجمالي أطوال 312 كم وذلك للتأكد من حالة المخرات ومدى جاهزيتها لاستقبال مياه السيول وتم حصر جميع التعديات عليها ومخاطبة جهات الولاية لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تحسباً لوقوع خسائر مادية وبشرية.



وفي سياق متصل وجه عبدالعاطي، بضرورة إزالة التعديات على المجاري المائية بالمهد، والتصدي للتعديات والمخالفات وإرسال قرارات الإزالة للنيابات العسكرية لاتخاذ اللازم بشأنها حيث بلغ عدد المخالفات التي قامت الإدارات العامة للري بتحويلها إلى النيابات العسكرية منذ تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 941 لسنة 2020 حتى تاريخه 9488 مخالفة بجميع محافظات الجمهورية وبلغ إجمالي ما تم إزالته منذ بدأ حملة الإزالات في 1/1/2015 حتى تاريخه 147063 إزالة.

