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القوى العاملة: مركز "قفط" جاهز لاستقبال المتدربين المصريين والأجانب

04:25 م الخميس 09 يناير 2020
القوى العاملة: مركز "قفط" جاهز لاستقبال المتدربين المصريين والأجانب

محمد سعفان وزير القوى العاملة

قنا- أ ش أ:

تفقد الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة برفقة أشرف الداودي محافظ قنا، الخميس، مركز التدريب المهني بمركز قفط يرافقهما عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد سعفان خلال الجولة التفقدية أن مركز التدريب المهني يمثل قلعة تدريبية بمحافظات جنوب الصعيد، مشيرا إلى أن المركز جاهز لاستقبال المتدربين المصريين والأجانب لاسيما من أبناء الدول الأفريقية للتدريب على كافة المِهن.

وقال إن المركز يضم 13 ورشة تدريبية في مختلف التخصصات بالإضافة إلى فندق للإقامة، مضيفا أنه جاري التنسيق بين وزارة القوى العاملة ووزارة الخارجية للإعلان من خلال السفارات المصرية عن الدورات التدريبية التي يوفرها المركز للشباب بالدول الأفريقية.

والتقى وزير القوى العاملة بعدد من المتدربين بالمركز واطمئن منهم على مستوى التدريب ودوره في رفع كفائتهم المهنية، وأوضح أن المركز ينظم حاليا ٤ دورات تدريبية سنويا تساهم في تخريج ٢٤٠ شابا لديه القدرة والكفاءة على إقامة مشروعه الخاص أو الحصول على فرصة عمل جيده داخل مصر أو خارجها.

ولفت إلى أنه سيتم زيادة عدد هذه الدورات مستقبلا لاستيعاب المزيد من الشباب الراغبين في التدريب ، وداعيا الشباب بمحافظات الصعيد إلى الإقبال على المركز للحصول على التدريب المناسب لهم.

وقال إن التقدم للدورات التدريبية متاح على موقع الوزارة ويتم توفير وسائل انتقال للمتدربين للتيسير عليهم ، مضيفا أن المركز يمنح المتدرب شهادة ورخصة مزاولة المهنة.

ومن جانبه قال المحافظ إن المركز يقدم أحدث برامج الدراسة والتدريب وبناء القدرات وتأهيل الشباب من حملة الدبلومات الفنية وخريجي الجامعات وذلك في إطار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، مضيفا أن المحافظة بالتعاون مع مديرية القوى العاملة تعمل جاهدة على توفير الأيدى العاملة المُدربة التى تتوافق مع احتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي .

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محمد سعفان قنا أشرف الداودي مركز قفط

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