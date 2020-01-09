للعام الرابع.. الأزهر يشارك بمعرض الكتاب و"الشعراوي" شخصية الجناح

كتب - محمود مصطفى:

أعلن الأزهر الشريف، مشاركته -للعام الرابع على التوالي- بجناحٍ خاصٍّ في معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي تنطلق فعاليات دورته الـ51، يوم الأربعاء 22 يناير الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، ويستمر حتى الرابع من فبراير المقبل.

وقال بيان للأزهر، اليوم الخميس، إن جناح الأزهر يحتفي هذا العام بالإمام محمد متولي الشعراوي، بعد اختياره "شخصية الجناح"، لكونه أحد أبرز الدعاة الأزاهرة المجددين، إضافة إلى جهوده العظيمة في تفسير القرآن الكريم بطرق مبسطة، استطاع بها الوصول لشريحة أكبر من المسلمين في جميع أنحاء العالم العربي والإسلامي، حتى لقب بإمام الدعاة وشيخ المفسرين.

وأضاف البيان: يستهدف الأزهر بمشاركته، التي تشمل أنشطة فنية وثقافية متنوعة، التواصل والحوار مع جميع فئات المجتمع، وتعريفهم بما يقوم به من جهودٍ لإرساء السلام المجتمعي، والعمل على إرساء قيَم المواطَنة والأخوة الإنسانية، ومواجهة الفكر المتطرف، من خلال العديد من الإصدارات والمطبوعات التي تعكس الفكر والمنهج الأزهرى المعتدل.

وأوضح البيان أن جناح الأزهر هذا العام يشمل فعاليات ثقافيّةً، وعروضًا مسرحية، وأمسيات شِعريّةً، بالإضافة لوِرَشِ عملٍ في مجالات: تعليم الرسم، والرسم الكاريكاتيري، والخط العربي والزخرفي، والأعمال اليدوية، ووِرَش رسم بورتريه.

كما يُنظّم الجناحُ عددا من الندوات، بمشاركة نخبة من علماء الأزهر والمثقفين والإعلاميين؛ تتناول أهم القضايا التي تشغل الشبابَ وتهمّ الوطنَ والمواطن.

ويقع جناح الأزهر في قاعة التراث بالمعرض، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، قاعة للندوات، وركنًا للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركنًا للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.