سامح عاشور: حصانة المحامي في تعديلات القانون لا يتمتع بها غيرهم

القاهرة - أ ش أ:

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن الحصانات المتواجدة بتعديلات قانون المحاماة لا يتمتع بها المحامين في أي دولة عربية.

وأضاف "عاشور"، خلال لقاءه المفتوح بمحامي قنا، مساء الأربعاء: "أن الميلاد الجديد لنقابة المحامين ساهم فيه شيوخ وشباب المحامين، فهم من دافعوا عن قرارات المجلس، وتحملوا أعباء تجديد الاشتراك، وقاوموا حملة الدبلومات من خريجي التعليم المفتوح، متابعا: "هم من دافعوا عن النقابة وليس سامح عاشور وحده".

وأشار نقيب المحامين إلى أن ما تم إنجازه بملف المعاش لا يوجد في نقابة مهنية أخرى، أو التأمينات والمعاشات، فالحد الأقصى 3000 ألاف جنيه، والأدنى 1000 جنيه، إضافة لمعاش الدفعة الواحدة الذي ينفق لحالتي الوفاة والعجز الكلي، وزيادة المعاشات القديمة عدة مرات، وصرف المعاش كاملاً حتى أخر مستحق لورثة المحامي.

وصرح بأن هناك طفرة غير مسبوقة حدثت في الإنفاق على العلاج، وتضاعف الإنفاق في عام 2019 ليصل إلى 310 مليون بدلا من 150 مليون في عام 2018.

في سياق متصل، أعلن "عاشور"، أن النقابة ستتسلم مبناها المؤجر من مجلس الدولة، وسيصبح صرح لمحامي قنا، مستطرداً: "هناك بروتوكول سيوقع مع هيئة المجتمعات العمرانية لتخصيص 500 وحدة سكنية لمحامي قنا، وسنتوسع ليشمل باقي المحافظات التي بها وحدات تابعة للهيئة".