وزير خارجية الصين يصل القاهرة للقاء شكري

كتب - محمد عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولى مساء اليوم الثلاثاء، وانج يي وزير خارجية الصين ، في زيارة للبلاد تستمر لمدة يومين، تلبيةً لدعوة نظيره سامح شكري وزير الخارجية، لبحث التعاون المشترك وتعزيز العلاقات بين البلدين وبحث اخر تطورات الأوضاع علي الساحة الدولية والأفريقية والعربية.

قالت مصادر مطلعة بالمطار وصل وزير خارجية الصين، على طائرة خاصة، تم استقباله في الاستراحة الحكومية بالمطار وانهاء اجراءات وصوله والوفد المرافق له ، واستقبله مسؤولي وزارة الخارجية والسفارة الصينية بالقاهرة .

كشف السفير الصيني بالقاهرة، أن وزيري الخارجية سوف يتبادلان الآراء بشكل معمق حول القضايا الدولية والإقليمية المهمة وسبل مواصلة تنفيذ التوافق المهم بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وشي جين بينج بهدف دفع عجلة التعاون الصيني - المصري المشترك لبناء (الحزام والطريق)، فضلا عن تحقيق تطور جديد للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين.

ومن المنتظر أن يلتقي وزير الخارجية الصيني أيضا كلا من جيبوتي وإريتريا وبوروندي وزيمبابوي في إطار جولة أفريقية، مؤكدا أهمية الجولة التي تتزامن مع الاحتفال بالذكرى العشرين لتأسيس منتدى التعاون الصيني الأفريقي لمتابعة تنفيذ نتائج قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني – الأفريقي .