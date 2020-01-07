"عربية النواب" تشيد برفض وإدانة العالم الإسلامي للغزو التركي لليبيا

كتب - أحمد علي:



أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بإدانة المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي وبالإجماع خلال اجتماعه الذي انعقد بمكة المكرمة في دورته الرابعة والأربعين، وبمشاركة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، التصعيد التركي في تدخله في الشأن الليبي، كما أدان بشدة إقرار البرلمان التركي للتدخل العسكري في ليبيا، مطالبًا المجتمع الدولي بلجم هذا التصعيد التركي وتدخله السافر في الشأن الليبي.

وقال "أباظة"، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه يجب على جميع المنظمات الإقليمية والدولية، أن تفعل ما فعله المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي لتكوين رأي عام عالمي ضد سياسات النظام التركي الإرهابي، مشيدًا بالموقف المصري الواضح والحاسم الذي جاء في كلمة الدكتور محمد مختار جمعة أمام هذه الاجتماعات وإشادته بالقرار وتبني المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي له بالإجماع ؛ نظرًا لتداعيات هذا التدخل التركي السافر على القضية الليبية وعلى أمن واستقرار المنطقة.

وأكد النائب أن مثل هذه المواقف تدعم المؤسسات الشرعية الليبية والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر والشعب الليبي الشقيق في مواجهة دواعش ومرتزقة الطاغية رجب طيب أردوغان، مشيرا إلى أن ليبيا ستكون مقبرة لكل الغزاة والموالين لأردوغان وعصابته الإرهابية وأن أرودغان لن ينجح في "دعشنة " أو "تتريك" الأراضي الليبية.