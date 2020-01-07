"حقوق إنسان النواب": السيسي وجه رسائل حاسمة ونارية بقداس عيد الميلاد

كتب - أحمد علي:



قالت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حضوره قداس عيد الميلاد، حملت العديد من الرسائل الهامة والحاسمة والنارية للداخل والخارج، سواء بشأن أولئك من يزعمون أو يريدون احياء بذور الفتنة الطائفية، وأن المصريين جميعهم على قلب رجل واحد، وهذا ثابت على مر التاريخ.

وأوضحت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الرئيس تطرق خلال كلمته على الأوضاع الراهنة، مطمئنًا المصريين بأن هناك قيادة سياسية وقوات مسلحة ورجال شرطة بواسل قادرين على التصدى لأى محاولات من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، خاصة في ظل ما نشهده من أحداث جارية تؤكد أن مصر ستظل هي حجر الزاوية بالمنطقة.

وأشارت اللجنة، إلى أن الرئيس دائمًا ما يجيب على التساؤلات التي تشغل المواطنين، وهذا يؤكد أن القيادة السياسية على علم بما يشغل الرأي العام والشارع المصرى، ورسالته للمواطنين حول حب بعضهم البعض دليل على نشر ثقافة الحب بين أطياف المجتمع المصري، مؤكدًا أن المصريين يقفون صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية في حربها على الإرهاب.

وأكدت اللجنة، أن حديث الرئيس في كافة لقاءاته يتسم بالشفافية والمصداقية، وتحليل دقيق للأوضاع الراهنة وهذا الأمر يقطع الطريق على المشككين وضعاف النفوس وكل من يحاول بث الشائعات والأكاذيب.