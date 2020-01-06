حواس: مباراة أساطير كرة القدم أمام الأهرامات ترويج عالمي للسياحة المصرية

كتب- يوسف عفيفي:

قال عالم المصريات الدكتور زاهي حواس إن استضافة كبار نجوم كرة القدم في العالم تحت سفح الأهرام يعد حدثا عظيما لمصر وللترويج للسياحة المصرية.

وأشار حواس، في تصريح اليوم الاثنين، بمناسبة إقامة مباراة أساطير كرة القدم تحت سفح الأهرامات، إلى أن إقامة تلك المباراة تعد أكبر دعاية رياضية وسياحية لمصر، مؤكدا أنها رسالة للعالم أجمع بأن مصر آمنة وجميع مناطق الآثار مُؤمَّنة على أعلى مستوى.

وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس قد شهدوا اليوم فعاليات المباراة الاستعراضية العالمية على سفح الهرم، أسفل منطقة أبوالهول، بمشاركة 21 لاعبًا من نجوم العالم في كرة القدم، وذلك على هامش حفل توزيع جوائز الأفضل في إفريقيا الذي سيقام مساء غد الثلاثاء في الغردقة بمشاركة ما يقرب من 250 شخصية يمثلون وفدًا من 54 دولة إفريقية، بينهم عدد كبير من أساطير الكرة الإفريقية، الذين وجهت إليهم اللجنة المنظمة والاتحاد الإفريقي الدعوة لحضور الحفل والمشاركة في المباراة الودية.