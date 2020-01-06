هيئة الأرصاد: عاصفة ترابية تضرب القاهرة في هذا الموعد

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث الرسمي باسم هيئة الأرصاد الجوية، إن الموجة غير المستقرة للطقس بدأت في السواحل الشمالية الغربية، ومن المتوقع وصولها إلى الداخل في محافظات الدلتا والوجه البحري، اعتبارا من مساء الثلاثاء.

وأضاف عطا لمصراوي، الاثنين: سرعة الرياح ما بين 10 و20 عقدة، أي بسرعة من 30 إلى 40 كم في الساعة، ومن المتوقع جدا أن تصل إلى العاصفة لوجود رياح جنوبية، تصل شدتها لأكثر من 40 كم".

وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الأرصاد الجوية: "العاصفة تبدأ سرعتها بعد أن تتجاوز سرعة الرياح 40 كم في الساعة، ونتوقع أيضا سقوط أمطار على القاهرة مساء الأربعاء تصل حتى شمال الصعيد".

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارًا من اليوم الاثنين، وحتى يوم الجمعة المقبل.

وقال الخبراء، في بيان رسمي أمس، إن البلاد ستشهد نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء، تصل لحد العاصفة على بعض المناطق الصحراوية والمكشوفة؛ ما يزيد من الإحساس بشدة برودة الطقس وتؤدي إلى اضطراب شديد في حركه الملاحة البحرية بالبحرين الأحمر والمتوسط.​