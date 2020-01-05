وزير الإسكان: سددنا 2 مليار جنيه لأهالي الوراق نظير شراء أراضي الجزيرة

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- هاني رجب:

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الهيئة اشترت فدان الأرض من المواطنين في جزيرة الوراق بـ6 ملايين جنيه.

وأضاف خلال كلمته اليوم في مؤتمر بمقر حزب "مستقبل وطن"، أن ما يحدث في منطقة الوراق هو تنمية وليس تهجيرًا أو إقصاء، لافتًا إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية سددت 2 مليار جنيه للمواطنين، نظير شراء أراضيهم بالتراضي.

وتابع: "مفيش مشروع بتشتغل فيه وما بنتعرضش للشائعات، واتذكر عندما كنت رئيسًا لهيئة التخطيط وذهبت لأول مرة إلى جزيرة الوراق، وكان هناك مؤتمر مع الأهالي في سرادق على الجزيرة، سمعت الناس وقتها بتشاور عليا وتقول ده المستثمر الإماراتي اللي هيشتري الجزيرة".

وأكد وزير الإسكان، أن الوزارة تتفاوض مع أهالي الجزيرة في إطار عدة بدائل، أولها التنازل عن الأرض مقابل الحصول على ثمنها، أو بناء وحدات سكنية لهم بديلة في المنطقة، أو الحصول على وحدة بديلة في المدن الجديدة.