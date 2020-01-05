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نفسي وقانوني .. "القومي للمرأة" يعلن دعمه لضحية "التحرش" بالمنصورة

04:11 م الأحد 05 يناير 2020
نفسي وقانوني .. "القومي للمرأة" يعلن دعمه لضحية "التحرش" بالمنصورة

المجلس القومي للمرأة

كتبت- نور العمروسي:

أعلن المجلس القومي للمرأة، دعمه الكامل للفتاتين ضحيتي واقعة التحرش الجماعي بالمنصورة.

وقالت أمل عبدالمنعم مديرة مكتب شكاوي المرأة بالمجلس، إن المجلس سيقدم الدعم والمساندة القانونية، من خلال تولي أحد المحامين بمكتب شكاوى المرأة القضية بالمجان، مع تحمل المكتب كافة المصروفات، إضافة إلى تقديم الدعم النفسي الكامل المجاني لهما من خلال متخصصين أيضا.

وكانت الدكتورة فرحة الشناوى مقررة فرع المجلس بالدقهلية، قد تواصلت مع رئيس مباحث الدقهلية، لمتابعة التحريات والوقوف على آخر المستجدات.

وأبدى المجلس القومي للمرأة، ثقته في قدرات ضباط الشرطة المصرية فى سرعة القبض على الجناة الحقيقيين المتسببين في هذه الواقعة، مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة على الجناة، وفقًا لما نص عليه القانون؛ ليكونوا عظة وعبره لمن تسول له نفسه القيام بهذا الفعل المشين مرة أخرى، ومن أجل صون وحماية حقوق وحرية أفراد المجتمع.

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المجلس القومي للمرأة التحرش التحرش الجماعي بالمنصورة

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